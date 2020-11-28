На Херсонщині за добу COVID-19 виявили у 164 осіб

"За останню добу проведено 1289 ПЛР-досліджень та 589 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 164 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 3 дітей та 9 медичних працівникв", - написав він.

Гусєв повідомив, що стан хворих задовільний: "141 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 23 особи".

Втім, за добу померли шість людей. П'ятеро з них "мали пневмонію та COVID-19", коли один чоловік мав пневмонію та ускладнення після оперативного лікування легень через новоутворення, повідомив очільник ОДА.

В області за добу 192 нових одужання.

"Тож наразі в області 10009 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

- 4573 людини побороли недуг;

- 5215 людей інфіковані COVID-19;

- 221 людина померла", - резюмував він.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 709 701 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 12 093 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

