На Херсонщине за сутки COVID-19 обнаружили у 164 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 1,8 тыс. исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 164 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и 192 новых выздоровления. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1289 ПЦР-исследований и 589 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 164 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 3 детей и 9 медицинских працивникв”, — написал он.
Гусев сообщил, что состояние больных удовлетворительное: “141 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 23 человека”.
Впрочем, за сутки умерли шесть человек. Пятеро из них “имели пневмонию и COVID-19”, когда один человек имел пневмонию и осложнения после оперативного лечения легких через новообразования, сообщил глава ОГА.
В области за сутки 192 новых выздоровления.
“Поэтому сейчас в области 10009 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них:
— 4573 человека побороли недуг;
— 5215 человек инфицированы COVID-19;
— 221 человек умер”, — резюмировал он.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 709 701 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 12 093 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.