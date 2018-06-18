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На Херсонщині від удару струмом загинула дитина

На Херсонщині від удару струмом загинула дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Дитина померла від ураження струмом у Бериславському районі Херсонщини. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Херсонській області, передає УНН.

"У Бериславський відділ поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл на території непрацюючого підприємства хлопчика вбило струмом", – йдеться в повідомленні.

Загиблим виявився 8-річний хлопчик з міста Нова Каховка. Він приїхав погостити до бабусі.

Як було попередньо встановлено, кілька дітей гралися на території підприємства, яка не охороняється.

"Зі слів друзів загиблого, хлопчик доторкнувся до трансформатора, і його вразило струмом. Він помер ще до приїзду медиків. Про подію повідомив його товариш, який побіг до найближчого магазину та розповів про все продавцю", – зазначили в поліції.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) КК України. Такий злочин карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Житомирській області 10-річний хлопчик отримав опіки тіла під час фотографування на даху вантажного потяга. 

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