На Херсонщині від удару струмом загинула дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Дитина померла від ураження струмом у Бериславському районі Херсонщини. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Херсонській області, передає УНН.
"У Бериславський відділ поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл на території непрацюючого підприємства хлопчика вбило струмом", – йдеться в повідомленні.
Загиблим виявився 8-річний хлопчик з міста Нова Каховка. Він приїхав погостити до бабусі.
Як було попередньо встановлено, кілька дітей гралися на території підприємства, яка не охороняється.
"Зі слів друзів загиблого, хлопчик доторкнувся до трансформатора, і його вразило струмом. Він помер ще до приїзду медиків. Про подію повідомив його товариш, який побіг до найближчого магазину та розповів про все продавцю", – зазначили в поліції.
Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) КК України. Такий злочин карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, у Житомирській області 10-річний хлопчик отримав опіки тіла під час фотографування на даху вантажного потяга.