На Херсонщині припинили трансляцію чотирьох російських телеканалів

"До представника Національної ради у Херсонській області Сергія Мовчана надійшла скарга про ретрансляцію у закладі громадського харчування селища Хорли чотирьох іноземних телепрограм, недозволених для розповсюдження на території України: "РТР-Планета", "Россия-1", "НТВ-Мир", "ТНТ". Ця інформація підтвердилася під час виїзду на місце події", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після проведення роз’яснювальної бесіди з керівництвом закладу ретрансляцію цих телеканалів було припинено.

Раніше УНН писав, що у Латвії заборонили сім російських пропагандистських каналів.