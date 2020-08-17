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На Херсонщині припинили трансляцію чотирьох російських телеканалів

На Херсонщині припинили трансляцію чотирьох російських телеканалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У курортному селищі Хорли Каланчацького району Херсонської області припинили трансляцію заборонених каналів у закладі громадського харчування. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

"До представника Національної ради у Херсонській області Сергія Мовчана надійшла скарга про ретрансляцію у закладі громадського харчування селища Хорли чотирьох іноземних телепрограм, недозволених для розповсюдження на території України: "РТР-Планета", "Россия-1", "НТВ-Мир", "ТНТ". Ця інформація підтвердилася під час виїзду на місце події", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після проведення роз’яснювальної бесіди з керівництвом закладу ретрансляцію цих телеканалів було припинено.

Раніше УНН писав, що у Латвії заборонили сім російських пропагандистських каналів.

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