На Херсонщині автомобіль впав у море, загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У місті Генічеськ на Херсонщині автомобіль з людиною всередині з причала впав в море, з води витягли тіло загиблого чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА.
Інцидент стався у Генічеську у районі вулиці Фрунзе, 16-й причал, близько 18:17.
"Надійшло повідомлення про те, що з причала в море впала машина з людиною всередині. По прибуттю відділення пожежно-рятувального підрозділу разом з комунальною водолазною службою міста Генічеськ проведено пошукові роботи та вилучено тіло загиблого чоловічої статі", - повідомили в ОДА.
Як зазначається, автомобіль не було знайдено. Продовжити пошукові роботи планували 3 січня.
"Співробітниками ГУНП проводиться дізнання, встановлення подробиць події та ідентифікація особи", - додали у департаменті.
Нагадаємо, на Чернігівщині автомобіль впав у річку, водій загинув.