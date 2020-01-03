В Херсонской области автомобиль упал в море, погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В городе Геническ Херсонской области автомобиль с человеком внутри с причала упал в море, из воды извлекли тело погибшего мужчины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА.
Инцидент произошел в Геническе в районе улицы Фрунзе, 16-й причал, около 18:17.
"Поступило сообщение о том, что с причала в море упала машина с человеком внутри. По прибытию отделения пожарно-спасательного подразделения вместе с коммунальной водолазной службой города Геническ проведены поисковые работы и изъято тело погибшего мужского пола", - сообщили в ОГА.
Как отмечается, автомобиль не был найден. Продолжить поисковые работы планировали 3 января.
"Сотрудниками ГУНП проводится дознание, установление подробностей происшествия и идентификация личности", - добавили в департаменте.
Напомним, в Черниговской области автомобиль упал в реку, водитель погиб.