На Херсонщині 6-річна дівчинка наділа на палець шайбу і не змогла зняти: викликали рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. На Херсонщині шестирічна дівчинка наділа на палець металеву шайбу і через набряк не змогла її знати ні самотужки, ні за допомогою дорослих. На виклик відправили рятувальників. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Херсонській області.
“10 квітня на пульт зв’язку Служби "101" міста Гола Пристань надійшло повідомлення про те, що дівчинці шести років терміново потрібно допомога рятувальників. Згідно з отриманою інформацією стало відомо, що дівчинка, граючись, на середній палець правої руки наділа металеву шайбу. Через набряк кінцівки ні самотужки, ні з допомогою дорослих зняти її не вдається. До місця виклику було направлено рятувальників, які звільнили палець маленької від стороннього предмету”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що стан дитини задовільний.
Нагадаємо, у маленького пасажира маршрутки застряг палець у сидінні: викликали рятувальників.