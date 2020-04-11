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На Херсонщині 6-річна дівчинка наділа на палець шайбу і не змогла зняти: викликали рятувальників

На Херсонщині 6-річна дівчинка наділа на палець шайбу і не змогла зняти: викликали рятувальників

Київ • УНН

 • 25260 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. На Херсонщині шестирічна дівчинка наділа на палець металеву шайбу і через набряк не змогла її знати ні самотужки, ні за допомогою дорослих. На виклик відправили рятувальників. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Херсонській області.

“10 квітня на пульт зв’язку Служби "101" міста Гола Пристань надійшло повідомлення про те, що дівчинці шести років терміново потрібно допомога рятувальників. Згідно з отриманою інформацією стало відомо, що дівчинка, граючись, на середній палець правої руки наділа металеву шайбу. Через набряк кінцівки ні самотужки, ні з допомогою дорослих зняти її не вдається. До місця виклику було направлено рятувальників, які звільнили палець маленької від стороннього предмету”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що стан дитини задовільний.

Нагадаємо, у маленького пасажира маршрутки застряг палець у сидінні: викликали рятувальників.

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