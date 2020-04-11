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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 17273 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 29040 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Херсонской области 6-летняя девочка надела на палец шайбу и не смогла снять: вызвали спасателей

В Херсонской области 6-летняя девочка надела на палец шайбу и не смогла снять: вызвали спасателей

Киев  •  УНН

 • 25252 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Херсонской области шестилетняя девочка надела на палец металлическую шайбу и из-за отека не смогла ее знать ни самостоятельно, ни с помощью взрослых. На вызов отправили спасателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГУ ГСЧС в Херсонской области.

"10 апреля на пульт связи Службы" 101 "города Голая Пристань поступило сообщение о том, что девочке шести лет срочно потребуется помощь спасателей. Согласно полученной информации стало известно, что девочка, играя на средний палец правой руки надела металлическую шайбу. Из-за отека конечности ни самостоятельно, ни с помощью взрослых снять ее не удается. К месту вызова было направлено спасателей, которые освободили палец маленькой от постороннего предмета", - говорится в сообщении.

Указано, что состояние ребенка удовлетворительное.

Напомним, у маленького пассажира маршрутки застрял палец в сиденье: вызвали спасателей.

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