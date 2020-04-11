В Херсонской области 6-летняя девочка надела на палец шайбу и не смогла снять: вызвали спасателей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Херсонской области шестилетняя девочка надела на палец металлическую шайбу и из-за отека не смогла ее знать ни самостоятельно, ни с помощью взрослых. На вызов отправили спасателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГУ ГСЧС в Херсонской области.
"10 апреля на пульт связи Службы" 101 "города Голая Пристань поступило сообщение о том, что девочке шести лет срочно потребуется помощь спасателей. Согласно полученной информации стало известно, что девочка, играя на средний палец правой руки надела металлическую шайбу. Из-за отека конечности ни самостоятельно, ни с помощью взрослых снять ее не удается. К месту вызова было направлено спасателей, которые освободили палец маленькой от постороннего предмета", - говорится в сообщении.
Указано, что состояние ребенка удовлетворительное.
Напомним, у маленького пассажира маршрутки застрял палец в сиденье: вызвали спасателей.