На Харківщині загорівся хвойний ліс
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На Харківщині загоряння сухої трави та очерету поширилось в бік хвойного лісу, внаслідок чого на 20 га виникла пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Харківській області.
“25 квітня на номер "101" надійшла інформація, що поблизу селища Красний Кут Краснокутського району Харківщини на території Володимирівського лісництва Гутянського лісового господарства трапилась пожежа в лісовому масиві. Спочатку виникло загоряння сухої трави та очерету на відкритій території. Та згодом з-за сильних поривів вітру пожежа почала розповсюджуватись в бік хвойного лісу. Відбулося займання хвойної підстилки, очерету на болоті, гілля та повалених дерев”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що площа пожежі почала стрімко зростати. Існувала загроза займання верхового хвойного лісу. Зважаючи на це, працівники лісового господарства запросили допомогу рятувальників.
“На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС вогонь розповсюдився на загальну територію близько 20 га. До гасіння пожежі залучені 15 пожежних автоцистерн, 85 осіб особового складу ДСНС, 4 пожежні автоцистерни, 1 трактор та 21 працівник лісового господарства”, - повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що о 6:00 спільними зусиллями пожежу було локалізовано. Загрози верховому лісу немає. Наразі на місці події чергують лісники, котрі проводять гасіння окремих осередків тління пнів та гілок.
Нагадаємо, у Зоні відчуження пожежники намагаються локалізувати два осередки горіння.