На Харківщині 12 годин ліквідовують пожежу у пам'ятці культурної спадщини Садиба Шидловських
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Пожежа сталася у будівлі пам’ятки культурної спадщини національного значення Садиба Шидловських у Харківській області. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Харківській області, передає УНН.
"16 квітня о 00:01 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у триповерхові нежитловій будівлі колишнього Старомерчицького технікуму ветеринарної медицини, який ліквідований у 1997 році й з того часу дана будівля не експлуатувалася. Вона збудована 1776-1778 роках як Садиба Шидловських, входила до складу Палацево-паркового комплексу Старомерчицької пам’ятки культурної спадщини національного значення і знаходилася за адресою Харківська область, Валківський район, селище Старий Мерчик, пров. Театральний", – йдеться в повідомленні.
По прибуттю вогнеборців на місці інциденту спостерігалося горіння даху, перекриття, а також частини приміщень другого поверху будівлі на загальній площі приблизно 550 кв.м.
"Складність у ліквідації цієї пожежі полягала у досить тривалому часі вільного горіння (пожежу помітили не відразу), значному поширенні вогню та конструктивних особливостях об’єкту. Перекриття та перегородки у будівлі були дерев’яними, покрівля виконана з металевих листів по дерев’яним конструкціям, сходові марші також дерев’яні. Тож по цим горючим конструкціям вогонь поширювався дуже швидко. Крім того, там не існувало ані внутрішнього, ані зовнішнього протипожежного водогону", – зазначили рятувальники.
Вогонь локалізували о 5:00. Під впливом вогню перекриття та дах зруйнувались. Причина займання наразі встановлюється. Загиблих та травмованих не виявлено.
Як повідомили УНН у ГУ ДСНС у Харківський області, станом на 17:00 пожежу ще не ліквідували.
"Як такої пожежі вже не відбувається. Пошкоджена будівля", – уточнили у ДСНС.
Нагадаємо, 24 березня сталася масштабна пожежа на території колишнього колегіуму єзуїтів в селі Хирів на Львівщині. Зазначено, що в останні роки у будівлі діяв готель. Займання вдалося ліквідувати вранці 25 березня. До гасіння пожежі залучили понад сто вогнеборців. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження.