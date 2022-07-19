На Харківщині внаслідок війни пошкоджені 14 спортивних об'єктів, — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Голова обласного Управління у справах молоді та спорту Костянтин Ананченко в ефірі "Українського радіо Харків" повідомив, що 14 спортивних об'єктів, які перебувають на підконтрольній Україні території Харківської області, потребують ремонту через війну. Про це інформує УНН.
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За його Ананченка, внаслідок війни пошкоджені тренувальні бази та заклади освіти.
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"Харківський фаховий коледж спортивного профілю у Помірках потребує ремонту — туди прилітало багато ракет, там немає вікон, дуже розбито. Харківський фаховий коледж спорту на вул. Фронтовій, Олімпійський навчально-спортивний центр "Акварена" — у цьому басейні тренувалися наші чемпіони Максим Крипак, Яна Клочкова. Зараз якщо зайдемо до роздягалень, побачимо, що там немає поверхів і з даху до першого поверху суцільна діра, великі руйнування", — розповів Ананченко.
До того ж росіяни пошкодили навчально-тренувальну базу "Металіста 1925", стадіони "Сонячний" та "Схід", стадіон університету внутрішніх справ, спортивні обєкти Каразінського університету, спорткомплекс "ХПІ", "Салтівський лід".
"На стадіоні "Динамо", де проходили чемпіонати Європи з регбі, розбите покриття. Школа вищої спортивної майстерності — повилітали всі вікна, поряд розбита котельня, поруч прилетіли два снаряди. Харківський республіканський ліцей-інтернат спортивного профілю пошкоджений, як і комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "ХТЗ", - додав Ананченко.
Нагадаємо
На Харківському напрямку окупанти вели наступальні дії в напрямках сіл Уди та Гусарівка, однак успіху не мали.