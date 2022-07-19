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На Харківщині внаслідок війни пошкоджені 14 спортивних об'єктів, — ОВА

На Харківщині внаслідок війни пошкоджені 14 спортивних об'єктів, — ОВА

Київ • УНН

 • 124187 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Голова обласного Управління у справах молоді та спорту Костянтин Ананченко в ефірі "Українського радіо Харків" повідомив, що 14 спортивних об'єктів, які перебувають на підконтрольній Україні території Харківської області, потребують ремонту через війну. Про це інформує УНН.

Деталі

За його Ананченка, внаслідок війни пошкоджені тренувальні бази та заклади освіти.

Цитата

"Харківський фаховий коледж спортивного профілю у Помірках потребує ремонту — туди прилітало багато ракет, там немає вікон, дуже розбито. Харківський фаховий коледж спорту на вул. Фронтовій, Олімпійський навчально-спортивний центр "Акварена" — у цьому басейні тренувалися наші чемпіони Максим Крипак, Яна Клочкова. Зараз якщо зайдемо до роздягалень, побачимо, що там немає поверхів і з даху до першого поверху суцільна діра, великі руйнування", — розповів Ананченко.

До того ж росіяни пошкодили навчально-тренувальну базу "Металіста 1925", стадіони "Сонячний" та "Схід", стадіон університету внутрішніх справ, спортивні обєкти Каразінського університету, спорткомплекс "ХПІ", "Салтівський лід".

"На стадіоні "Динамо", де проходили чемпіонати Європи з регбі, розбите покриття. Школа вищої спортивної майстерності — повилітали всі вікна, поряд розбита котельня, поруч прилетіли два снаряди. Харківський республіканський ліцей-інтернат спортивного профілю пошкоджений, як і комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "ХТЗ", - додав Ананченко.

Нагадаємо

На Харківському напрямку окупанти вели наступальні дії в напрямках сіл Уди та Гусарівка, однак успіху не мали.

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