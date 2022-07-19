В Харьковской области в результате войны повреждены 14 спортивных объектов, — ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Председатель областного Управления по делам молодежи и спорта Константин Ананченко в эфире "Украинского радио Харьков" сообщил, что 14 спортивных объектов, которые находятся на подконтрольной Украине территории Харьковской области, нуждаются в ремонте из-за войны. Об этом информирует УНН.
Детали
По его Ананченко, в результате войны повреждены тренировочные базы и учебные заведения.
Цитата
"Харьковский профессиональный колледж спортивного профиля в Померках нуждается в ремонте — туда прилетало много ракет, там нет окон, очень разбито. Харьковский профессиональный колледж спорта на ул. Фронтовой, Олимпийский учебно-спортивный центр "Акварена" — в этом бассейне тренировались наши чемпионы Максим Крипак, Яна Клочкова. Сейчас если зайдем в раздевалки, увидим, что там нет этажей и с крыши до первого этажа сплошная дыра, большие разрушения", — рассказал Ананченко.
К тому же россияне повредили учебно-тренировочную базу "Металлиста 1925 года", стадионы "Солнечный" и "Восток", стадион университета внутренних дел, спортивные объекты Каразинского университета, спорткомплекс "ХПИ", "Салтовский лед".
"На стадионе "Динамо", где проходили чемпионаты Европы по регби, разбито покрытие. Школа высшего спортивного мастерства — вылетели все окна, рядом разбита котельная, рядом прилетели два снаряда. Харьковский республиканский лицей-интернат спортивного профиля поврежден, как и комплексная детско-юношеская спортивная школа "ХТЗ", - добавил Ананченко.
Напомним
На Харьковском направлении оккупанты вели наступательные действия в направлениях сел Уды и Гусаровка, однако успеха не имели.