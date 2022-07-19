Окупанти вели наступ на Харківському напрямку, однак успіху не мали – Генштаб

Деталі

Зокрема, ворог продовжив вогневе ураження із артилерії населених пунктів в районах на північ, схід та південний-схід від міста Харкова.

Також на Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню з території російської федерації Миколаївку Чернігівської області та Заруцьке, Журавку, Білопілля, Іскрисківщину, Миропілля, Есмань і Вовківку на Сумщині.

Доповнення

На Донецькому напрямку ЗСУ завдали окупантам значних втрат при спробі просування.