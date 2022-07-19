Окупанти вели наступ на Харківському напрямку, однак успіху не мали – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. На Харківському напрямку окупанти вели наступальні дії в напрямках сіл Уди та Гусарівка, однак успіху не мали. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил, пише УНН.
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Зокрема, ворог продовжив вогневе ураження із артилерії населених пунктів в районах на північ, схід та південний-схід від міста Харкова.
Також на Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню з території російської федерації Миколаївку Чернігівської області та Заруцьке, Журавку, Білопілля, Іскрисківщину, Миропілля, Есмань і Вовківку на Сумщині.
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На Донецькому напрямку ЗСУ завдали окупантам значних втрат при спробі просування.