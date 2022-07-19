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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 30391 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 80367 перегляди

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Окупанти вели наступ на Харківському напрямку, однак успіху не мали – Генштаб

Окупанти вели наступ на Харківському напрямку, однак успіху не мали – Генштаб

Київ • УНН

 • 146008 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. На Харківському напрямку окупанти вели наступальні дії в напрямках сіл Уди та Гусарівка, однак успіху не мали. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил, пише УНН.

Деталі

Зокрема, ворог продовжив вогневе ураження із артилерії населених пунктів в районах на північ, схід та південний-схід від міста Харкова.

Також на Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню з території російської федерації Миколаївку Чернігівської області та Заруцьке, Журавку, Білопілля, Іскрисківщину, Миропілля, Есмань і Вовківку на Сумщині.

Доповнення

На Донецькому напрямку ЗСУ завдали окупантам значних втрат при спробі просування.

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