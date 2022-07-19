Оккупанты вели наступление на Харьковском направлении, однако успеха не имели - Генштаб

Детали

В частности, враг продолжил огненное поражение из артиллерии населенных пунктов в районах к северу, востоку и юго-востоку от города Харькова.

Также на Северском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня с территории российской федерации Николаевку Черниговской области и Заруцкое, Журавку, Белополье, Искрисковщину, Мирополье, Эсмань и Волковку Сумской области.

Дополнение

На Донецком направлении ВСУ нанесли оккупантам значительные потери при попытке продвижения.