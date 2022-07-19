Оккупанты вели наступление на Харьковском направлении, однако успеха не имели - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. На Харьковском направлении оккупанты вели наступательные действия в направлениях сел Уды и Гусаровка, однако успеха не имели. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил, пишет УНН.
Детали
В частности, враг продолжил огненное поражение из артиллерии населенных пунктов в районах к северу, востоку и юго-востоку от города Харькова.
Также на Северском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня с территории российской федерации Николаевку Черниговской области и Заруцкое, Журавку, Белополье, Искрисковщину, Мирополье, Эсмань и Волковку Сумской области.
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На Донецком направлении ВСУ нанесли оккупантам значительные потери при попытке продвижения.