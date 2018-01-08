На Харківщині троє іноземців намагалися незаконно потрапити в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. В Харківській області на кордоні з Росією, прикордонники затримали трьох іноземців та їх провідника. Про це з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби повідомляє УНН.
"Учора, 7січня ввечері, прикордонники відділу "Козача Лопань" отримали інформацію від дільничного інспектора прикордонної служби про рух до кордону з РФ групи невідомих осіб. Вже за декілька хвилин прикордонний патруль спільно з дільничним на відстані 200 метрів від лінії держкордону затримали "мандрівників", які намагались незаконно перетнути рубіж на вихід з України. Двоє затриманих виявились громадянами Грузії, один – Азербайджану, супроводжував їх громадянин України", - розповіли в прес-службі.
Після фіксації ознак правопорушення даних осіб доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративно-процесуальних документів.
Стосовно грузинів та азербайджанця складено протоколи за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", а от нашому співвітчизнику доведеться нести відповідальність за ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", відповідне повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення направлено до Національної поліції.
Нагадаємо, у перші дні нового року прикордонники оформили більше 650 тисяч осіб та 150 тисяч транспортних засобів, що на 20 тисяч та 15 тисяч більше відповідно у порівнянні з таким же періодом минулого року.