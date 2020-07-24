На Харківщині судитимуть посадовця Держгеокадастру через збитки на 1,5 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Судитимуть одного із заступників начальника ГУ Держгеокадастру у Харківській області, який підозрюється у нанесенні збитків державі на суму понад півтора мільйони гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно одного із заступників начальника ГУ Держгеокадастру у Харківській області за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у ході досудового розслідування встановлено, що один із заступників начальника ГУ Держгеокадастру в Харківській області підписав та видав накази, на підставі яких з державної власності чотири земельні ділянки перейшли у приватну власність чотирьох фізичних осіб — членів фермерського господарства.
"Чинним законодавством України чітко регламентовано максимальну площу земельної ділянки, яка може бути передана безоплатно у приватну власність фізичної особи — члена фермерського господарства, а саме в розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства. Площа ж кожної з вказаних чотирьох земельних ділянок перевищує на понад 2 га максимально допустиму. Сума збитків, завданих державі, складає майже 1,5 млн грн", - зазначають у прокуратурі.
Так, санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, на Одещині повідомили про підозру депутату селищної ради, який вимагав грошові кошти у сумі 80 тисяч доларів за "допомогу" щодо оформлення дозвільних документів на частину земельної ділянки, яка нібито була оформлена неналежним чином.