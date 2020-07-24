В Харьковской области будут судить чиновника Госгеокадастра из-за убытков на 1,5 млн гривен

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 45398 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102817 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107753 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135291 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111229 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132355 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102253 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102613 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104464 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102080 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Харьковской области будут судить чиновника Госгеокадастра из-за убытков на 1,5 млн гривен

В Харьковской области будут судить чиновника Госгеокадастра из-за убытков на 1,5 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 22562 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Будут судить одного из заместителей начальника ГУ Госгеокадастра в Харьковской области, который подозревается в нанесении ущерба государству на сумму более полутора миллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении одного из заместителей начальника ГУ Госгеокадастра в Харьковской области по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что один из заместителей начальника ГУ Госгеокадастра в Харьковской области подписал и выдал приказы, на основании которых из государственной собственности четыре земельных участка перешли в частную собственность четырех физических лиц - членов фермерского хозяйства.

"Действующим законодательством Украины четко регламентирована максимальная площадь земельного участка, который может быть передана безвозмездно в частную собственность физического лица - члена фермерского хозяйства, а именно в размере земельной доли (пая) члена сельскохозяйственного предприятия. Площадь же каждого из указанных четырех земельных участков превышает более чем 2 га максимально допустимую. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 1,5 млн грн", - отмечают в прокуратуре.

Так, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в Одесской области сообщили о подозрении депутату поселкового совета, который требовал денежные средства в сумме 80 тысяч долларов за "помощь" по оформлению разрешительных документов на часть земельного участка, который якобы был оформлен ненадлежащим образом.

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