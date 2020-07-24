В Харьковской области будут судить чиновника Госгеокадастра из-за убытков на 1,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Будут судить одного из заместителей начальника ГУ Госгеокадастра в Харьковской области, который подозревается в нанесении ущерба государству на сумму более полутора миллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении одного из заместителей начальника ГУ Госгеокадастра в Харьковской области по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что один из заместителей начальника ГУ Госгеокадастра в Харьковской области подписал и выдал приказы, на основании которых из государственной собственности четыре земельных участка перешли в частную собственность четырех физических лиц - членов фермерского хозяйства.
"Действующим законодательством Украины четко регламентирована максимальная площадь земельного участка, который может быть передана безвозмездно в частную собственность физического лица - члена фермерского хозяйства, а именно в размере земельной доли (пая) члена сельскохозяйственного предприятия. Площадь же каждого из указанных четырех земельных участков превышает более чем 2 га максимально допустимую. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 1,5 млн грн", - отмечают в прокуратуре.
Так, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, в Одесской области сообщили о подозрении депутату поселкового совета, который требовал денежные средства в сумме 80 тысяч долларов за "помощь" по оформлению разрешительных документов на часть земельного участка, который якобы был оформлен ненадлежащим образом.