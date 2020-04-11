На Харківщині сталась пожежа в багатоповерхівці: двоє людей загинуло, врятували жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. На Харківщині сталась пожежа на 7 поверсі багатоповерхівки. Рятувальники виявили тіла двох осіб і винесли на свіже повітря жінку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.
“По прибуттю до місця виклику було встановлено, горить двокімнатна квартира на 7-му поверсі житлового будинку. Площа пожежі склала близько 30 кв.м. З задимленого помешкання рятувальники винесли на свіже повітря жінку, її вік та особисті дані наразі встановлюються. Також під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб (їх вік та особисті дані встановлюються)”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що пожежу локалізували о 21:25, а о 23:28 ліквідували. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, на Київщині у пожежі загинуло троє дітей.