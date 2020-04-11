В Харьковской области произошел пожар в многоэтажке: два человека погибли, спасли женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Харьковской области произошел пожар на 7 этаже многоэтажки. Спасатели обнаружили тела двух человек и вынесли на свежий воздух женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.
“По прибытию к месту вызова было установлено, горит двухкомнатная квартира на 7-м этаже жилого дома. Площадь пожара составила около 30 кв.м. С задымленного помещения спасатели вынесли на свежий воздух женщину, ее возраст и личные данные устанавливаются. Также во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек (их возраст и личные данные устанавливаются)”, — говорится в сообщении.
Указано, что пожар локализован в 21:25, а в 23:28 ликвидировали. Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, в Киевской области в пожаре погибли трое детей.