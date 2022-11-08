На Харківщині пробурили свердловину з високим видобутком газу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Укргазвидобування пробурило нову свердловину в Харківській області, яка дає 140 тис. кубометрів газу на добу. Такий значний результат досягли на родовищі, яке експлуатується уже півстоліття і майже виснажене. Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує УНН.
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«В умовах, коли можливості для впровадження нових перспективних проектів обмежені, ми ще більше фокусуємося на розкритті залишкового потенціалу родовищ, які вже тривалий час в експлуатації. Розвиток внутрішньої експертизи і залучення новітніх технологій дають нам змогу отримувати додатковий газ там, де, здавалося б, уже не можна розраховувати на значні результати. Це ще один важливий черговий внесок у стабільне забезпечення країни газом у надскладний опалювальний період», - розповів Олександр Романюк, т.в.о. генерального директора Укргазвидобування.
Деталі
Як зазначається, це стало можливим завдяки оновленим геологічним даним, а також застосуванню новітніх технологій для інтенсифікації видобутку.
Нову свердловину спроектував внутрішній підрозділ УкрНДІгаз, пробурили фахівці Укрбургазу, а працівники УГВ-Сервісу виконали складну операцію для інтенсифікації видобутку - тристадійний гідророзрив пласта. Запустити об’єкт в роботу вдалося раніше запланованого терміну.
Доповнення
В жовтні АТ «Укргазвидобування» запустило свердловину із добовим дебітом понад 140 тис. кубометрів газу у Харківській області.