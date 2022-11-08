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На Харківщині пробурили свердловину з високим видобутком газу

На Харківщині пробурили свердловину з високим видобутком газу

Київ • УНН

 • 321796 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Укргазвидобування пробурило нову свердловину в Харківській області, яка дає 140 тис. кубометрів газу на добу. Такий значний результат досягли на родовищі, яке експлуатується уже півстоліття і майже виснажене. Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує УНН.

Цитата

«В умовах, коли можливості для впровадження нових перспективних проектів обмежені, ми ще більше фокусуємося на розкритті залишкового потенціалу родовищ, які вже тривалий час в експлуатації. Розвиток внутрішньої експертизи і залучення новітніх технологій дають нам змогу отримувати додатковий газ там, де, здавалося б, уже не можна розраховувати на значні результати. Це ще один важливий черговий внесок у стабільне забезпечення країни газом у надскладний опалювальний період», - розповів Олександр Романюк, т.в.о. генерального директора Укргазвидобування.

Деталі

Як зазначається, це стало можливим завдяки оновленим геологічним даним, а також застосуванню новітніх технологій для інтенсифікації видобутку.

Нову свердловину спроектував внутрішній підрозділ УкрНДІгаз, пробурили фахівці Укрбургазу, а працівники УГВ-Сервісу виконали складну операцію для інтенсифікації видобутку - тристадійний гідророзрив пласта. Запустити об’єкт в роботу вдалося раніше запланованого терміну.

Доповнення

В жовтні АТ «Укргазвидобування» запустило свердловину із добовим дебітом понад 140 тис. кубометрів газу у Харківській області.

Українські Національні Новини

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