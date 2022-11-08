В Харьковской области пробурили скважину с высокой добычей газа

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«В условиях, когда возможности для внедрения новых перспективных проектов ограничены, мы еще больше фокусируемся на раскрытии остаточного потенциала месторождений, уже длительное время в эксплуатации. Развитие внутренней экспертизы и привлечение новейших технологий позволяет нам получать дополнительный газ там, где, казалось бы, уже нельзя рассчитывать на значительные результаты. Это еще один важный очередной вклад в стабильное обеспечение страны газом в сверхсложный отопительный период», - рассказал Александр Романюк, и.о. генерального директора Укргаздобычи.



Детали



Как отмечается, это стало возможным благодаря обновленным геологическим данным, а также применению новейших технологий для интенсификации добычи.

Новую скважину спроектировало внутреннее подразделение УкрНИИгаз, пробурили специалисты Укрбургаза, а работники УГВ-сервиса выполнили сложную операцию для интенсификации добычи - трехстадийный гидроразрыв пласта. Запустить объект в работу удалось раньше запланированного срока.

Дополнение

В октябре АО «Укргаздобыча» запустило скважину с суточным дебитом более 140 тыс. кубометров газа в Харьковской области.