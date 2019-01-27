Погодні умови не стали на заваді порятунку життя новонародженого
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Вчора, 26 січня, бригада медиків на Харківщині врятувала життя новонародженій дитині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє КЗОЗ "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", передає УНН.
"26 січня 2019 року бригада Е(Н)МД 1101 здійснила перевезення дитини в тяжкому стані віком 1 день з пологового будинку у м. Ізюм до ОДКЛ 1 у м. Харків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що транспортуванню перешкоджали погодні умови. Проте, за сприяння співробітників облавтодору, проїзд транспорту було забезпечено, а життя дитини – врятовано.
Як повідомляв УНН, на Херсонщині поліція врятувала підлітка, якого віднесло від берега на крижині.