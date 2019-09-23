На Харківщині хлопець вбив батька, захищаючи матір
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. На Харківщині прокуратура повідомила про підозру хлопцю, який вбив власного батька. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.
“Дергачівська місцева прокуратура затвердила повідомлення про підозру 19-річному хлопцю у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень рідному батькові (ч. 2 ст. 121 КК України)”, — йдеться в повідмоленні.
За даними слідства, підозрюваний разом з мамою поїхав до сусіднього населеного пункту, щоб розшукати батька, який пив і не повертався додому. Чоловіка родичі знайшли біля місцевого сільського клубу під час розпивання алкоголю. Він не хотів повертатися додому і почав нецензурно сварити дружину й навіть замахнувся на жінку.
“Така поведінка батька обурила сина. Хлопець узяв сапу та кілька разів ударив кривдника держаком по спині. Від болю та сильних ударів чоловік сів навколішки, проте син продовжив наносити удари”, — йдеться в повідомленні.
Хлопця зупинили випадкові свідки. Після цього він посадив батька в машину та повіз до рідного села. Вдома того ж вечора чоловік помер.
За висновками експертів, причиною смерті стала гостра крововтрата, яка розвинулася внаслідок отриманих від побиття травм.
“Наразі досудове розслідування триває. Максимальна санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі”, — повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, на Київщині хлопець вбив батька під час сварки.