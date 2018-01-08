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На Харківщині двоє п’яних братів забили до смерті чоловіка

Київ • УНН

 • 7261 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. В Харківській області, під час святкування двоє братів забили до смерті хазяїна будинку. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ГУНП України в Харківській області, передає УНН.

На Харківщині двоє п’яних братів забили до смерті чоловіка

За словами правоохоронців, 7 січня близько 00:31 до чергової частини надійшло повідомлення від 43-річної жительки селища Безлюдівка. Жінка повідомила про те, що за місцем проживання малознайомі чоловіки побили до смерті її співмешканця.

"За вказаною адресою негайно виїхали керівництво та слідчо-оперативна група відділу поліції. Поліцейські з’ясували, що у Святвечір чоловіки розпивали спиртні напої за місцем мешкання загиблого. Між господарем та гостями виникла сварка, в результаті чого підозрювані нанесли хазяїну домоволодіння удари руками та ногами по голові та тулубу. Від отриманих травм 43-річний чоловік помер на місці події", - розповіли в прес-службі.

В ході проведення оперативних заходів поліцейські затримали зловмисників, причетних до скоєння злочину. Ними виявилися 19 та 33-річні рідні брати, які мешкають у селищі Безлюдівка.

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Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі. На даний час зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Слідство триває.

Нагадаємо, у Львові, вчора 7 січня, місцева мешканка, збила і провезла півкілометра на капоті свого автомобіля, патрульного поліцейського.

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