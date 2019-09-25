На Харківщині чоловік впав із дерева та помер

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Харківській області внаслідок нещасного випадку загинула людина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Інформація про подію надійшла до Близнюківського відділення поліції 24 вересня, о 16:15.

Нещасний випадок стався у лісосмузі, розташованій неподалік села Садове Близнюківського району.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Працівники поліції попередньо встановили, що 41-річний місцевий житель під час пиляння сухих гілок впав з дерева на гілку та отримав тілесні ушкодження. Від гострої крововтрати чоловік помер.

Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, у Кропивницькому чоловік впав із дерева та загинув через отримані травми. 

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