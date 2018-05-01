На Харківщині чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю в альтанку через шум підлітків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Харківській області чоловік кинув скляну пляшку із запалювальною сумішшю в сусідську літню альтанку, у якій знаходилася 13-річна дівчинка. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Так, подія сталася у селі Добровілля Близнюківського району. До чергової частини місцевої поліції звернулась 31-річна мати дівчинки.
"В ході проведення перевірки поліцейські встановили, що близько 18:00 61-річний сусід зайшов на територію домоволодіння, де гралися п’ятеро дітей. Йому не сподобалося, що на подвір'ї гучно грає музика та шумлять підлітки. Він кинув пляшку із запальною сумішшю у бік літньої альтанки. Окрім 13-річної дівчинки, ніхто з дітей більше не постраждав. З місця події вилучено речові докази", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок події дівчинка отримала опіки спини та правого плеча.
За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, п.2, 5 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) КК України. Чоловіка затримали. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, у Тернопільській області 16-річний підліток зґвалтував 8-річного хлопчика за те, що той заважав йому ловити рибу.