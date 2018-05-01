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В Харьковской области мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в беседку из-за шума подростков

Киев • УНН

 • 15718 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Харьковской области мужчина бросил стеклянную бутылку с зажигательной смесью в соседскую летнюю беседку, в которой находилась 13-летняя девочка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В Харьковской области мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в беседку из-за шума подростков

Так, инцидент произошел в селе Доброволье Близнюковского района. В дежурную часть местной полиции обратилась 31-летняя мать девочки.

"В ходе проверки полицейские установили, что около 18:00 61-летний сосед зашел на территорию домовладения, где играли пятеро детей. Ему не понравилось, что во дворе громко играет музыка и шумят подростки. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону летней беседки. Кроме 13-летней девочки, никто из детей больше не пострадал. С места происшествия изъяты вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

В результате происшествия девочка получила ожоги спины и правого плеча.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.2, 5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины. Мужчину задержали. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Тернопольской области 16-летний подросток изнасиловал 8-летнего мальчика за то, что тот мешал ему ловить рыбу.

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