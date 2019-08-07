На хабарі викрили чиновника Міненерговугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. На хабарі у сумі 1 тис. доларів було викрито керівника департаменту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Про це УНН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
"Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні викрито на одержанні неправомірної вигоди виконувача обов’язків директора юридичного Департаменту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України", - йдеться в повідомленні.
Так, вказана службова особа шляхом вимагання одержала від працівника цього ж Міністерства неправомірну вигоду в сумі 1 тис. доларів за невжиття заходів та не повідомлення НАЗК про можливі порушення під час внесення відомостей в електронну декларацію.
7 серпня 2019 року під час одержання неправомірної вигоди вказану особу затримано, вилучено речові докази. На цей час вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Отримання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, директора національного природного парку затримали на хабарі.