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На взятке разоблачили чиновника Минэнергоугля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. На взятке в сумме 1 тыс. долларов был разоблачен руководитель департамента Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Об этом УНН сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"При осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве разоблачен на получении неправомерной выгоды исполняющего обязанности директора юридического департамента Министерства энергетики и угольной промышленности Украины", - говорится в сообщении.

Так, указанное должностное лицо путем вымогательства получило от работника этого же Министерства неправомерную выгоду в сумме 1 тыс. долларов за непринятие мер и не уведомление НАЗК о возможных нарушениях при внесении сведений в электронную декларацию.

7 августа 2019 во время получения неправомерной выгоды указанное лицо задержано, изъяты вещественные доказательства. В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, директор национального природного парка задержали на взятке.

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