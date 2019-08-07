На взятке разоблачили чиновника Минэнергоугля
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. На взятке в сумме 1 тыс. долларов был разоблачен руководитель департамента Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Об этом УНН сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
"При осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве разоблачен на получении неправомерной выгоды исполняющего обязанности директора юридического департамента Министерства энергетики и угольной промышленности Украины", - говорится в сообщении.
Так, указанное должностное лицо путем вымогательства получило от работника этого же Министерства неправомерную выгоду в сумме 1 тыс. долларов за непринятие мер и не уведомление НАЗК о возможных нарушениях при внесении сведений в электронную декларацию.
7 августа 2019 во время получения неправомерной выгоды указанное лицо задержано, изъяты вещественные доказательства. В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, директор национального природного парка задержали на взятке.