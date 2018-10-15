На Індію обрушився ураган: понад 20 людей загинули

Найбільше постраждали округи Гаджапаті, Наягарх, Кандхамал, Каттак, Кендуджхар і Ангуло.

В окрузі Срікакулам в штаті Андхра-Прадеш подача світла в ряд населених пунктів припинена. Заняття в школах призупинені.



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Понад 300 тисяч людей евакуйовано в безпечні регіони країни.



Нагадаємо, в результаті урагану "Леслі", який пройшов Португалією, постраждали 27 осіб.