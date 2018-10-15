На Индию обрушился ураган: более 20 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Число жертв урагана "Титли" в штате Орисса на востоке Индии достигло 24. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Больше всего пострадали округи Гаджапати, Наягарх, Кандхамал, Каттак, Кендуджхар и Ангул.
В округе Срикакулам в штате Андхра-Прадеш подача света в ряд населенных пунктов прекращена. Занятия в школах приостановлены.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Британии в результате шторма погибли два человека
Более 300 тысяч человек эвакуированы в безопасные регионы страны.
Напомним, в результате урагана "Лесли", который прошел Португалией, пострадали 27 человек.