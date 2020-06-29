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На Говерлі встановили стяг Командування Об'єднаних сил ЗСУ

На Говерлі встановили стяг Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Київ • УНН

 • 20940 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. На горі Говерла волонтер Руслан Костюченко встановив стяг Командування Об'єднаних сил Збройних Сил України. Про це написав на своїй сторінці у Facebook український офіцер Анатолій Штефан, передає УНН.

"З нагоди Дня Конституції України волонтер та громадський активіст з Білої Церкви Руслан Костюченко встановив на найвищій точці України горі Говерла стяг Командування об'єднаних сил ЗС України", - написав офіцер.

Він висловив подяку Командуванню за постійну підтримку у боротьбі з російським агресором за для спільної перемоги.

Нагадаємо, до Дня Конституції України волонтери, переселенці та військовослужбовці випустили 15-ти метровий прапор України в бік окупованого Донецька.

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