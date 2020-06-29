На Говерлі встановили стяг Командування Об'єднаних сил ЗСУ

"З нагоди Дня Конституції України волонтер та громадський активіст з Білої Церкви Руслан Костюченко встановив на найвищій точці України горі Говерла стяг Командування об'єднаних сил ЗС України", - написав офіцер.

Він висловив подяку Командуванню за постійну підтримку у боротьбі з російським агресором за для спільної перемоги.

Нагадаємо, до Дня Конституції України волонтери, переселенці та військовослужбовці випустили 15-ти метровий прапор України в бік окупованого Донецька.