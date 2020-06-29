На Говерлі встановили стяг Командування Об'єднаних сил ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. На горі Говерла волонтер Руслан Костюченко встановив стяг Командування Об'єднаних сил Збройних Сил України. Про це написав на своїй сторінці у Facebook український офіцер Анатолій Штефан, передає УНН.
"З нагоди Дня Конституції України волонтер та громадський активіст з Білої Церкви Руслан Костюченко встановив на найвищій точці України горі Говерла стяг Командування об'єднаних сил ЗС України", - написав офіцер.
Він висловив подяку Командуванню за постійну підтримку у боротьбі з російським агресором за для спільної перемоги.
Нагадаємо, до Дня Конституції України волонтери, переселенці та військовослужбовці випустили 15-ти метровий прапор України в бік окупованого Донецька.