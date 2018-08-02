На Гаваях пройшла церемонія повернення США останків американських солдатів

ukru
Ексклюзив
17:08 • 9712 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 35536 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 54356 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 70826 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 66735 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 105838 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 150192 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 187653 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 275667 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166838 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.9 м/с
82 %
750 мм
Популярнi новини
В "Укрзалізниці" розповіли, коли відновлять роботу онлайн-сервісів після масштабної кібератаки

В "Укрзалізниці" розповіли, коли відновлять роботу онлайн-сервісів після масштабної кібератаки

25 березня, 08:07 • 41489 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 115351 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 99784 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 84327 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 76090 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 70832 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 144102 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 275668 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 208191 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 236455 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 12052 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 28491 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 30371 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 33595 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 60341 перегляди
Актуальне
На Гаваях пройшла церемонія повернення США останків американських солдатів

На Гаваях пройшла церемонія повернення США останків американських солдатів

Київ • УНН

 • 9904 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Літак з останками американських військовослужбовців, загиблих в роки війни на Корейському півострові, приземлився на базі ВВС США Перл-Харбор — Хікам, розташованої в Гонолулу (штат Гаваї) вранці сьогоднішнього дня за Києвом. В урочистій церемонії зустрічі 55 обгорнутих у прапори ООН контейнерів з останками брали участь віце-президент США Майкл Пенс і командувач Індо-Тихоокеанським командуванням (колишня назва — Тихоокеанського командування) адмірал Філіп Девідсон, інформує УНН.

“Ми віддаємо данину пам’яті полеглим воїнам через понад 65 років після того, як вони вступили в бій заради захисту нашої нації і всього регіону. Раніше сьогодні командувач нашими військами в Республіці Корея генерал Вінсент Брукс вірно підкреслив, що зараз не час для довгих промов, але час для почестей, роздумів і визнання заслуг полеглих воїнів”, — зазначив Девідсон, звертаючись до присутніх на церемонії представників командування Збройних сил США, керівництва штату Гаваї, дипломатичного корпусу, а також ветеранів і сімей американських військовослужбовців, які загинули під час Корейської війни. “Справжній солдат б’ється не з ненависті до того, хто перед ним, а з любові до тих, хто стоїть за ним”, — додав адмірал.

Віце-президент Пенс передав присутнім вітання від імені верховного головнокомандувача ВС США, президента Дональда Трампа. “В одній хорошій книзі написано, що, якщо є борги, то їх треба платити, якщо ти повинен віддати данину пам’яті, то віддай її, якщо потрібно виявити повагу, то прояви її. Сьогодні ми зібралися на церемонію, щоб прийняти 55 обгорнутих у прапори контейнерів, в яких, як ми переконані, знаходяться останки американських героїв, полеглих в Корейській війні. Сьогодні ми підтверджуємо, що вони не забуті, сьогодні наші хлопці, нарешті, повернулися додому”, — заявив Пенс.

Церемонія почалася з виконання гімну США і молитви. В урочистій обстановці американські військові, розбившись на четверо, винесли контейнери з літака і поставили на спеціально підготовлені підставки, встановлені в ангарі.

У свою чергу Трамп подякував віце-президентові за сприяння в поверненні останків американських військовослужбовців. “Неймовірно красива церемонія повернення на американську землю останків американських солдатів, які загинули в роки Корейської війни. Спасибі Гонолулу і всім військовим за добре виконану роботу. Особлива подяка віце-президенту Майклу Пенсу за воістину приголомшливе вшанування!”, — написав Трамп на своїй офіційній сторінці в мережі Twitter.

Як повідомляв УНН, КНДР передала США рештки американських військовослужбовців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$279.12
Brent
$72.17
Bitcoin
$87,937.90
S&P 500
$5,772.04
Газ TTF
$41.84
Золото
$3,057.49
Ethereum
$2,068.65