На Гаваях пройшла церемонія повернення США останків американських солдатів

“Ми віддаємо данину пам’яті полеглим воїнам через понад 65 років після того, як вони вступили в бій заради захисту нашої нації і всього регіону. Раніше сьогодні командувач нашими військами в Республіці Корея генерал Вінсент Брукс вірно підкреслив, що зараз не час для довгих промов, але час для почестей, роздумів і визнання заслуг полеглих воїнів”, — зазначив Девідсон, звертаючись до присутніх на церемонії представників командування Збройних сил США, керівництва штату Гаваї, дипломатичного корпусу, а також ветеранів і сімей американських військовослужбовців, які загинули під час Корейської війни. “Справжній солдат б’ється не з ненависті до того, хто перед ним, а з любові до тих, хто стоїть за ним”, — додав адмірал.

Віце-президент Пенс передав присутнім вітання від імені верховного головнокомандувача ВС США, президента Дональда Трампа. “В одній хорошій книзі написано, що, якщо є борги, то їх треба платити, якщо ти повинен віддати данину пам’яті, то віддай її, якщо потрібно виявити повагу, то прояви її. Сьогодні ми зібралися на церемонію, щоб прийняти 55 обгорнутих у прапори контейнерів, в яких, як ми переконані, знаходяться останки американських героїв, полеглих в Корейській війні. Сьогодні ми підтверджуємо, що вони не забуті, сьогодні наші хлопці, нарешті, повернулися додому”, — заявив Пенс.

Церемонія почалася з виконання гімну США і молитви. В урочистій обстановці американські військові, розбившись на четверо, винесли контейнери з літака і поставили на спеціально підготовлені підставки, встановлені в ангарі.

У свою чергу Трамп подякував віце-президентові за сприяння в поверненні останків американських військовослужбовців. “Неймовірно красива церемонія повернення на американську землю останків американських солдатів, які загинули в роки Корейської війни. Спасибі Гонолулу і всім військовим за добре виконану роботу. Особлива подяка віце-президенту Майклу Пенсу за воістину приголомшливе вшанування!”, — написав Трамп на своїй офіційній сторінці в мережі Twitter.

Як повідомляв УНН, КНДР передала США рештки американських військовослужбовців.