"На гарячому" у Рівному спіймали ґвалтівника

За її словами, наряд викликали випадкові перехожі, які почули крик 55-річної прибиральниці, яка йшла на роботу.

“28-річний чоловік притиснув її до стіни будинку, завдав кілька ударів, патрульні приїхали в момент, коли потерпілу намагався роздягнути”, — зазначила О.Юрченко.

Затриманий пояснив, що тривалий час не мав інтимних стосунків, тому так вирішив задовольнити свою потребу. За кілька годин до того патрульні зупинили підозрюваного за керування автомобілем у нетверезому стані.