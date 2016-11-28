"На гарячому" у Рівному спіймали ґвалтівника
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. О 4-й ранку на вулиці 16 липня в центрі Рівного патрульні затримали молодого чоловіка, який намагався зґвалтувати жінку. Про це УНН розповіла речник патрульної поліції Рівного Оксана Юрченко.
За її словами, наряд викликали випадкові перехожі, які почули крик 55-річної прибиральниці, яка йшла на роботу.
“28-річний чоловік притиснув її до стіни будинку, завдав кілька ударів, патрульні приїхали в момент, коли потерпілу намагався роздягнути”, — зазначила О.Юрченко.
Затриманий пояснив, що тривалий час не мав інтимних стосунків, тому так вирішив задовольнити свою потребу. За кілька годин до того патрульні зупинили підозрюваного за керування автомобілем у нетверезому стані.