"На горячем" в Ровно поймали насильника

По ее словам, наряд вызвали случайные прохожие, которые услышали крик 55-летней уборщицы, которая шла на работу.

"28-летний мужчина прижал ее к стене дома, нанес несколько ударов, патрульные приехали в момент, когда потерпевшую пытался раздеть", - отметила О.Юрченко.

Задержанный пояснил, что долгое время не имел интимных отношений, поэтому так решил удовлетворить свою потребность. За несколько часов до этого патрульные остановили подозреваемого за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.