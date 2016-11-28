"На горячем" в Ровно поймали насильника
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 28 ноября. УНН. В 4 утра на улице 16 июля в центре Ровно патрульные задержали молодого человека, который пытался изнасиловать женщину. Об этом УНН рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Ровно Оксана Юрченко.
По ее словам, наряд вызвали случайные прохожие, которые услышали крик 55-летней уборщицы, которая шла на работу.
"28-летний мужчина прижал ее к стене дома, нанес несколько ударов, патрульные приехали в момент, когда потерпевшую пытался раздеть", - отметила О.Юрченко.
Задержанный пояснил, что долгое время не имел интимных отношений, поэтому так решил удовлетворить свою потребность. За несколько часов до этого патрульные остановили подозреваемого за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.