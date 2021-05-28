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На Галапагосах знайшли черепаху з виду, який вважався вимерлим століття тому

Київ • УНН

 • 32688 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Знайдена у 2019 році на Галапагоських островах черепаха виявилася представницею виду, який вважався вимерлим понад століття тому. Про це повідомляє заповідник Galapagos Conservancy, передає УНН.

На Галапагосах знайшли черепаху з виду, який вважався вимерлим століття тому

Цитата:

"Учені з Єльського університету підтвердили генетичну схожість між самкою гігантської черепахи, нещодавно виявленої на острові Фернандіна, та видом галапагоських черепах Chelonoidis phantasticus, про який востаннє повідомляли 112 років тому і який довго вважали зниклим", - повідомили у заповіднику.

Деталі

Гігантську черепаху - самку з кличкою Ферн - було знайдено під час спільної експедиції 2019 року Дирекції національного парку Галапагос (GNPD) та Галапагоського заповідника. Наразі ж генетичний аналіз підтвердив, що вона пов'язана з видом черепах Chelonoidis phantasticus, що походять з островів.

"Щоб уникнути тієї ж трагічної долі, що і Самотній Джордж - остання гігантська Абінгдонська слонова черепаха, яка загинула в 2012 році, - Дирекція нацпарку та Галапагоський заповідник розпочнуть термінову експедицію на острів Фернандіна, щоб знайти пару та врятувати вид", - йдеться у повідомленні.

Додамо

На материковій частині Австралії народилися перші за 3 тисячі років тасманійські дияволи.

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