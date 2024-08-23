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На фронті кількість ворожих атак зросла до 79. Найактивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках

На фронті кількість ворожих атак зросла до 79. Найактивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках

Київ • УНН

 • 25482 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 79 ворожих атак за добу, найактивніші на Покровському та Курахівському напрямках. Противник застосовує авіацію та артилерію, українські захисники відбивають атаки.

На фронті станом на 16:00 з початку доби, 23 серпня, ворог 79 разів атакував позиції Сил оборони України. Найбільш активно діє на Покровському та Курахівському напрямках, де провів більше третини від усіх атак. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає УНН.  

Деталі

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Також відомо про те, що за сьогодні ворожа авіація завдала 14 ударів, із застосуванням 20 КАБів, по території Курської області росії.

За даними Генштабу, ситуація за напярмками наступна: 

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Глибокого, Стариці та Вовчанська. На даний час три бойових зіткнення триває.

Дев’ять разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивають ворожі штурми поблизу Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки. Два боєзіткнення досі триває. Ворог активно застосовує авіацію, скинувши уже на райони населених пунктів Новоосинове, Богуславка та Кругляківка десять КАБів.

На Лиманському напрямку, ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Дружелюбівка, Новосадове, Невське, Торське та Терни. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили уже вісім ворожих атак. Поблизу Тернів триває бій.

Продовжуються бої на Сіверському напрямку, супротивник атакував поблизу Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Спірного сім разів, намагаючись захопити українські позиції. Наші оборонці відбили всі атаки.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Іванівського та Калинівки. Поблизу Калинівки два боєзіткнення продовжуються.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак на даний час складає п’ять. Ворог атакує біля населених пунктів Неліпівка та Торецьк. Наші захисники дають гідну відсіч противнику, три атаки вже відбито, ще дві - триває. Авіація агресора завдала ударів по населеному пункту Дружба некерованими авіаракетами.

Найгарячіша ділянка фронту - Покровський напрямок. Так, з початку доби, окупанти здійснили вже 20 спроб атакувати наших захисників в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого та Зеленого Поля. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 11 атак противника, дев’ять боєзіткнень ще тривають.

Не проста ситуація і на Курахівському напрямку, де загарбниики 15 разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Георгіївки, Красногорівки та Карлівки. Бої тривають в п’яти локаціях.

На Времівському напрямку загарбники сім разів йшли в наступ на позиції українських військ. Поблизу Вугледара, Водяного та Костянтинівки вже відбито три ворожих атаки, бої тривають поблизу Водяного.

На інших напрямках на даний час ворог активних дій не веде, проте, задіює бомбардувальну та штурмову авіацію, обстрілює позиції українських військ та населені пункти з артилерійського озброєння та РСЗВ, додали у Генштабі. 

Генштаб оновив дані щодо втрат ворога: 1190 військових, 4 танки, 32 ББМ23.08.24, 07:45 • 25409 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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