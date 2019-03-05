На Філіппінах намагалися вивезти 1500 живих черепах в валізах

Митниця на Філіппінах перехопила понад 1500 живих черепах, упакованих в валізи в міжнародному аеропорту Маніли Ninoy Aquino, повідомили чиновники у понеділок.

1529 рептилій були знайдені захованими серед одягу і взуття в чотирьох валізах, які, як вважається, були залишені в секції прибуття пасажиром, який прилетів з Гонконгу.

Партія включала в себе кілька рідкісних видів, йдеться в заяві митного бюро в понеділок. Деяким тваринам заліпили ноги скотчем.

За оцінками митного бюро, вилучена кількість черепах оцінюється в 4,5 мільйона філіппінських песо (76 700 євро).

За словами чиновників, підозрюваний у контрабанді зник.

"Пасажир, можливо, був проінформований про пильність аеропорту щодо нелегальної торгівлі дикими тваринами і про штрафи, в результаті чого багаж залишився незатребуваним в зоні прибуття", - йдеться в заяві.

"Ми побачили зображення з рентгенівського сканера", - повідомила начальник митниці Манільського аеропорту Кармеліта Талусан.

"Наші співробітники намагалися не завдавати їм шкоди, так як для знерухомлення черепах використовувалася клейка стрічка", - додав він.

Слідчі заявили, що зараз вони намагаються визначити місцезнаходження пасажира, який намагався переправити рептилій.

Він може бути засуджений до тюремного ув'язнення терміном до двох років і штрафу в розмірі до 200 000 філіппінських песо (1 760 євро) в разі визнання винним в скоєнні злочину.

Нагадаємо, берегова охорона Тайваню затримала контрабандний вантаж з більш ніж 2,5 тисячі рідкісних черепах, яких намагалися відправити у материковий Китай