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На Филиппинах пытались вывезти 1500 живых черепах в чемоданах

На Филиппинах пытались вывезти 1500 живых черепах в чемоданах

Киев  •  УНН

 • 8409 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Сотни живых черепах были найдены в чемоданах в багажном отделении аэропорта Манилы на Филиппинах. Найденные рептилии включали в себя ряд исчезающих видов и стоили около 76 700 евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Таможенные власти на Филиппинах перехватили более 1500 живых черепах, упакованных в чемоданы в международном аэропорту Манилы Ninoy Aquino, сообщили чиновники в понедельник.

1529 рептилий были найдены спрятанными среди одежды и обуви в четырех чемоданах, которые, как считается, были оставлены в секции прибытия пассажиром, прибывшим из Гонконга.

Эта партия включала в себя несколько редких видов, говорится в заявлении таможенного бюро в понедельник. Некоторым животным залепили ноги скотчем.

По оценкам таможенного бюро, изъятое количество черепах оценивается в 4,5 миллиона филиппинских песо (76 700 евро).

По словам чиновников, подозреваемый в контрабанде исчез.

"Пассажир, возможно, был проинформирован о бдительности аэропорта в отношении нелегальной торговли дикими животными и о штрафах, в результате чего багаж остался невостребованным в зоне прибытия", - говорится в заявлении.

"Мы увидели изображения с рентгеновского сканера", - сообщила начальник таможни Манильского аэропорта Кармелита Талусан.

"Наши сотрудники старались не причинять им вреда, так как для обездвиживания черепах использовалась клейкая лента", - добавил он.

Следователи заявили, что в настоящее время они пытаются определить местонахождение пассажира, который пытался переправить рептилий.

Он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до двух лет и штрафу в размере до 200 000 филиппинских песо (1 760 евро) в случае признания виновным в совершении преступления.

Напомним, береговая охрана Тайваня задержала контрабандный груз из более чем 2,5 тысячи редких черепах, которых пытались отправить в материковый Китай

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