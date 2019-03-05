На Филиппинах пытались вывезти 1500 живых черепах в чемоданах

КИЕВ. 5 марта. УНН. Сотни живых черепах были найдены в чемоданах в багажном отделении аэропорта Манилы на Филиппинах. Найденные рептилии включали в себя ряд исчезающих видов и стоили около 76 700 евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.