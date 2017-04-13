На двох супутниках Сонячної системи є умови для існування життя - NASA
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На супутнику Юпітера Європі і супутнику Сатурна Енцеладі є умови для існування життя. Про це на прес-конференції повідомили дослідники NASA, передає УНН.
“Ми зробили великий крок уперед у розумінні того, як розташовані океани в Сонячній системі. Ми шукали воду насамперед на Марсі, але виявилося, що ми знайдемо дивовижні океани, які розташовані глибоко під поверхнею планети,” — розповіли вчені.
Спостереженням за супутниками Юпітера і Сатурна присвятили кілька місій NASA.
Космічний телескоп Hubble показав, що на найтеплішій ділянці поверхні супутника Європа з’явився водяний шлейф.
За допомогою космічного апарату Cassini виявили безліч молекул водню у струменях води, що піднімаються з переломів на крижаній поверхні Енцелада.
Європа — один із шести супутників Юпітера, який належить до чотирьох найбільших (Галілеєві супутники). Його практично можна порівняти з розміром Місяця — його діаметр дорівнює 3122 км.
Енцелад — шостий за розміром супутник Сатурна, його діаметр становить орієнтовно 500 км.