На Дунаї затримали румунський катер, який порушив держкордон
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Сьогодні вночі в Одеській області на річці Дунай затримали румунський катер, який порушив державний кордон. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Ізмаїльського прикордонного загону.
Так, подія сталася поблизу села Стара Некрасівка Ізмаїльського району.
"Рух румунського моторного човна в українських водах виявив військовослужбовець строкової служби, використовуючи прилад нічного бачення. На сигнали про зупинку порушник не реагував. Зрозумівши, що його виявили українські охоронці кордону, вдався до втечі. Однак, завдяки вмілим діям прикордонників, після двокілометрового переслідування, був затриманий", - йдеться в повідомленні.
Зі слів громадянина Румунії, він начебто не зорієнтувався та випадково зайшов в українську частину річки Дунай, хоча його судно було обладнане навігаційним приладом.
За порушення державного кордону на іноземця складено процесуальні документи, а катер – вилучено до рішення суду.
Нагадаємо, іспанський консул вплав порушив кордон України.