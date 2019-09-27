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На Дунае задержали румынский катер, который нарушил госграницу

Киев • УНН

 • 11270 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Сегодня ночью в Одесской области на реке Дунай задержали румынский катер, который нарушил государственную границу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Измаильского пограничного отряда.

На Дунае задержали румынский катер, который нарушил госграницу

Так, происшествие случилось вблизи села Старая Некрасовка Измаильского района.

"Движение румынской моторной лодки в украинских водах обнаружил военнослужащий срочной службы, используя прибор ночного видения. На сигналы об остановке нарушитель не реагировал. Поняв, что его обнаружили украинские пограничники, обратился к бегству. Однако, благодаря умелым действиям пограничников, после двухкилометрового преследования, был задержан", - говорится в сообщении.

По словам гражданина Румынии, он якобы не сориентировался и случайно зашел в украинскую часть Дуная, хотя его судно было оборудовано навигационным прибором.

За нарушение государственной границы на иностранца составлены процессуальные документы, а катер - изъят до решения суда.

Напомним, испанский консул вплавь нарушил границу Украины.

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