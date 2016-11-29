На дорогах Рівненщини через ожеледицю трапилося вісім аварій

Зіткнення автомобілів траплялися на трасах Київ-Чоп, Київ-Ковель та Рівне-Луцьк.

Зокрема, вночі на трасі Київ-Чоп були три транспортні пригоди. Під час ДТП постраждали двоє людей. В інших випадках ушкодження отримали тільки автомобілі. Всього за добу у Рівному зафіксовано вісім автопригод.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, внаслідок ДТП на Дніпропетровщині загинула людина, ще п'ятеро постраждали.