На дорогах Ровенской области из-за гололеда произошло восемь аварий

Столкновение автомобилей случались на трассах Киев-Чоп, Киев-Ковель и Ровно-Луцк.

В частности, ночью на трассе Киев-Чоп были три транспортные происшествия. Во время ДТП пострадали два человека. В других случаях повреждения получили только автомобили. Всего за сутки в Ровно зафиксировано восемь аварий.

Напомним, как сообщал УНН, в результате ДТП в Днепропетровской области погиб человек, еще пятеро пострадали .