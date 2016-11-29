На дорогах Ровенской области из-за гололеда произошло восемь аварий
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 29 ноября. УНН. На дорогах Ровенской области наблюдается сложная обстановка из-за метели и гололеда. За последние сутки патрульные зафиксировали восемь аварий на трассах. Об этом проинформировали в пресс-службе патрульной полиции Ровно, сообщает УНН.
Столкновение автомобилей случались на трассах Киев-Чоп, Киев-Ковель и Ровно-Луцк.
В частности, ночью на трассе Киев-Чоп были три транспортные происшествия. Во время ДТП пострадали два человека. В других случаях повреждения получили только автомобили. Всего за сутки в Ровно зафиксировано восемь аварий.
Напомним, как сообщал УНН, в результате ДТП в Днепропетровской области погиб человек, еще пятеро пострадали .