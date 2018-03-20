На Донеччині затримані чоловіки, які пропонували поліцейському 70 тисяч гривень хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Поліцейські Костянтинівки викрили 52-річну місцеву мешканку, яка зберігала з метою продажу велику партію інгредієнтів для виготовлення опія. Відносно жінки було відкрито кримінальне провадження, про це повідомляє УНН з посиланням на відділі комунікації ГУНП в Донецкій області.
Після затримання до оперуповноваженого звернулися сини підозрюваної з пропозицією вирішити питання про закриття кримінального провадження за грошову винагороду. Однак поліцейський відмовився сприяти тому, щоб жінка уникнула відповідальності. Правллхоронець повідомив про спробу підкупу своєму керівництву.
“20 березня сини жінки знову зустрілися з поліцейським з пропозицією „кришувати“ бізнес їх родички. Запропонувавши правоохоронцю прикривати її діяльність, ліквідувати конкурентів законними методами, а також забезпечити безперешкодну реалізацію у місті великої партії макового насіння — 40 тонн. За сприяння обіцяли платити 70 тисяч гривень щомісяця” — зазначили у відомстві
Брати передали оперуповноваженому в його службовому кабінеті банківську картку, на яку було зараховано 20 тисяч гривень. Після чого їх було затримано на місці. Речові докази вилучені. Вирішується питання щодо оголошення затриманим підозри у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Тепер нести кримінальну відповідальність за свої дії доведеться всій родині.
Нагадаємо, столична прокуратура затримала керівника структурного підрозділу комунального підприємства “Київпастранс” на отриманні хабара у сумі 165 тис. грн.