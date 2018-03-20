В Донецкой области задержаны мужчины, которые предлагали полицейскому 70 тыс. гривен взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Полицейские Константиновки разоблачили 52-летнюю местную жительницу, которая сохраняла с целью продажи крупную партию ингредиентов для изготовления опия. В отношении женщины было открыто уголовное производство, об этом сообщает УНН со ссылкой на отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.
После задержания до оперуполномоченного обратились сыновья подозреваемого с предложением решить вопрос о закрытии уголовного производства за денежное вознаграждение. Однако полицейский отказался содействовать тому, чтобы женщина избежала ответственности. Правллхоронець сообщил о попытке подкупа своему руководству.
“20 марта сыновья женщины снова встретились с полицейским с предложением „крышевать“ бизнес их родственников. Предложив милиционеру прикрывать ее деятельность, ликвидировать конкурентов законными методами, а также обеспечить беспрепятственную реализацию в городе крупной партии маковых семян — 40 тонн. При содействии обещали платить 70 тыс. гривен ежемесячно”, — отметили в ведомстве
Братья передали оперуполномоченному в его служебном кабинете банковскую карточку, на которую были зачислены 20 тыс. гривен. После чего они были задержаны на месте. Вещественные доказательства изъяты. Решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Теперь нести уголовную ответственность за свои действия придется всей семье.
Напомним, столичная прокуратура задержала руководителя структурного подразделения коммунального предприятия “Киевпастранс” на получении взятки в сумме 165 тыс. грн.