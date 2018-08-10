На Донеччині загорівся будинок через влучення вибухівки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Напередодні ввечері у Мар'їнці на Донеччині загорівся будинок, у який влучив вибухонебезпечний предмет. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
Повідомлення про пожежу, що сталася в результаті влучення вибухонебезпечного предмету на вулиці Петра Карпова, рятувальники отримали 9 серпня о 20:13.
На місці події вогнеборці з’ясували, що вогнем охоплена покрівля занедбаного приватного будинку.
Бійці ДСНС локалізували пожежу о 21:05 та ліквідували о 21:10.
Вогнем знищено покрівлю будинку на площі 48 кв. м та покрівля господарчої споруди на площі 6 кв. м.
Нагадаємо, у Чернігові сталася пожежа в автобусі з пасажирами.