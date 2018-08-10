В Донецкой области загорелся дом из-за попадания взрывчатки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Накануне вечером в Марьинке Донецкой области загорелся дом, в который попал взрывоопасный предмет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Сообщение о пожаре, который произошел в результате попадания взрывоопасного предмета на улице Петра Карпова, спасатели получили 9 августа в 20:13.
На месте происшествия пожарные выяснили, что огнем охвачена кровля заброшенного частного дома.
Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 21:05 и ликвидировали в 21:10.
Огнем уничтожена кровля дома на площади 48 кв. м и кровля хозяйственной постройки на площади 6 кв. м.
Напомним, в Чернигове произошел пожар в автобусе с пассажирами.