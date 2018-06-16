На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиків поранена жінка

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 16 червня. УНН. Жителька селища Південне, що під Торецьком, госпіталізована з осколковими пораненнями грудної клітки та стегна. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області.

"Подія сталася сьогодні близько 13:40. На момент обстрілу жінка знаходилась на подвір’ї свого приватного будинку", - зазначили у прес-службі Торецького відділення поліції.

49-річна постраждала доставлена до лікарні.

Попередня правова кваліфікація – ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, обстріл селища під Маріуполем кваліфікували як теракт.

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