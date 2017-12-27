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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 23659 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Донеччині виграно 300 тис. грн в лотерею

Київ • УНН

 • 9507 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. На Донеччині продано білет лотереї “Лото-Забава” з виграшем у 300 тисяч гривень, повідомляє УНН з посиланням на сайт оператора державних лотерей “М.С.Л.”.

На Донеччині виграно 300 тис. грн в лотерею

Лотерейний білет №0297653 придбали в будинку побуту “Шахтар” в Мирнограді. Його власник став головним переможцем лотерейного конкурсу “Парочка”.

Для участі в цьому конкурсі необхідно при купівлі білета “Лото-Забава” замовити додаткову ігрову комбінацію “Парочка”. Кожна “Парочка” — це одразу дві ігрові комбінації, а отже два шанси виграти 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, переможцем попередньої акції “Відірвись по-дорослому”, приуроченої до 18-річчя “Лото-Забави”, став будівельник з Івано-Франківщини. Його історію успіху можна дізнатися тут

Лотерея “Лото-Забава” визнана найпопулярнішою серед населення України та офіційним рекордсменом серед інших лотерей за кількістю лотерейних мільйонерів. Лічильник мільйонерів “Лото-Забава” нараховує вже 278 українців, які виграли від мільйону гривень та більше за весь час існування цієї лотереї, серед яких 19 - за цей рік.

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