На Донеччині виграно 300 тис. грн в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. На Донеччині продано білет лотереї “Лото-Забава” з виграшем у 300 тисяч гривень, повідомляє УНН з посиланням на сайт оператора державних лотерей “М.С.Л.”.
Лотерейний білет №0297653 придбали в будинку побуту “Шахтар” в Мирнограді. Його власник став головним переможцем лотерейного конкурсу “Парочка”.
Для участі в цьому конкурсі необхідно при купівлі білета “Лото-Забава” замовити додаткову ігрову комбінацію “Парочка”. Кожна “Парочка” — це одразу дві ігрові комбінації, а отже два шанси виграти 300 тисяч гривень.
Нагадаємо, переможцем попередньої акції “Відірвись по-дорослому”, приуроченої до 18-річчя “Лото-Забави”, став будівельник з Івано-Франківщини. Його історію успіху можна дізнатися тут.
Лотерея “Лото-Забава” визнана найпопулярнішою серед населення України та офіційним рекордсменом серед інших лотерей за кількістю лотерейних мільйонерів. Лічильник мільйонерів “Лото-Забава” нараховує вже 278 українців, які виграли від мільйону гривень та більше за весь час існування цієї лотереї, серед яких 19 - за цей рік.